АБИИ о ключевых этапах низкоуглеродного перехода Узбекистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) играет ключевую роль в амбициозной программе Узбекистана на 250 миллионов долларов США по переходу к низкоуглеродной, устойчивой и инклюзивной экономике.

Об этом сказал Trend главный директор по инвестициям АБИИ Константин Лимитовский.

Константин Лимитовский обозначил ожидаемые этапы и показатели, которые будут использоваться для оценки прогресса программы, направленной на развитие низкоуглеродных решений в таких секторах, как энергетика, транспорт и электромобильность. Программа предназначена для поддержки перехода Узбекистана к низкоуглеродной экономике и предполагает проведение реформ в энергетике, транспорте и климатической устойчивости.

"Ключевым показателем будет принятие и реализация Национальной климатической политики и Плана действий по изменению климата с учетом гендерных аспектов (CCGAP), который интегрирует климатически ориентированные меры в национальное планирование, бюджетирование и управление государственными инвестициями. Также критически важным будет усиление раскрытия информации о климатических и устойчивых рисках для государственных предприятий, чтобы обеспечить учет климатических рисков в процессе принятия решений государственными органами", - сказал он.

По его словам, будут отслеживаться улучшенные механизмы управления и мониторинга, такие как климатически ориентированные нормативные акты, для оценки эффективности программы в стимулировании устойчивости и устойчивого развития.

"Секторные этапы будут включать политические реформы, которые позволят Узбекистану достичь своей цели - производства 54 процентов электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, а также меры по повышению энергоэффективности и переходу транспортного сектора на низкоуглеродную мобильность. Интеграция гендерных аспектов в климатическую адаптацию, особенно в сельском хозяйстве и городском транспорте, станет еще одним важным индикатором", - отметил Константин Лимитовский.

Он подчеркнул, что AIIB будет тесно сотрудничать с Узбекистаном и другими заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать, что эти институциональные реформы приведут к ощутимым результатам, поддерживающим долгосрочные климатические и экономические приоритеты страны.