Узбеккосмос о направлениях национальной космической программы Узбекистана до 2035 года (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан разрабатывает комплексную национальную космическую программу до 2035 года, направленную на развитие космической отрасли страны.

Об этом сообщил Trend директор Национального космического агентства Узбекистана (Узбеккосмос) Шухрат Кадыров.

"Программа основана на тщательном анализе мировых тенденций в космическом секторе и учитывает существующий научно-технический потенциал Узбекистана. В настоящее время ведется разработка стратегии, в которой выделены три ключевых направления", - отметил он.

По его словам, первый стратегический вектор сосредоточен на развитии человеческого капитала и создании производственной базы.

"Мы планируем значительные инвестиции в подготовку высококвалифицированных специалистов, создание образовательных программ в сотрудничестве с ведущими мировыми космическими центрами, а также развитие современных производственных мощностей для проектирования и производства космических технологий", - пояснил директор.

Он подчеркнул, что второй вектор направлен на развитие космической инфраструктуры. Это включает наземный сегмент - центры управления, системы приема и обработки данных, испытательные комплексы, а также космический сегмент - создание спутниковой группировки различного назначения.

"Третий вектор касается участия в международных программах по исследованию Луны и Марса. Мы выбрали стратегию умной специализации: вместо попыток конкурировать в уже освоенных направлениях мы определяем уникальные ниши, где можем предложить инновационные решения при оптимальных затратах. Это позволит Узбекистану внести значимый вклад в развитие мировой космонавтики", - заключил Шухрат Кадыров.

Он добавил, что после окончательной доработки программа будет представлена на утверждение соответствующим министерствам и правительству Узбекистана.