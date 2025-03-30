Рассмотрены актуальные вопросы укрепления узбекско-турецких отношений

ТАШКЕНТ /Trend/ - В ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган обменялись теплыми поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Рамазан, сообщает пресс-служба президента Узбекистана, передает Trend.

Сообщается, что главы двух государств выразили искренние пожелания мира, благополучия и процветания братским народам Узбекистана и Турции.

"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства.

С глубоким удовлетворением отмечены продолжающиеся интенсивные контакты на всех уровнях. Растут объемы товарооборота и инвестиций, количество совместных проектов и предприятий, частота прямых авиарейсов.

Особое внимание было уделено подготовке предстоящего очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня и запланированного саммита Организации тюркских государств.

Подчеркнута важность продуктивного проведения предстоящих в Узбекистане заседания Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума, а также визита делегации Великого национального собрания Турции для участия в 150-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки", - говорится в сообщении.