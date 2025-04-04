Узбекистан представит концепцию "зеленого" развития Центральной Азии

БАКУ /Trend/ – Во время предстоящего форума по климату мы представим концепцию "зеленого" развития Центральной Азии.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого саммита "Центральная Азия - Европейский Союз" в городе Самарканд.

Президент отметил, что инвестиции в "зеленую" энергетику и экологическую устойчивость приобретают стратегическое значение. Узбекистан полностью поддерживает международный проект по поставкам электроэнергии из Центральной Азии в Европу. Он подчеркнул, что накануне саммита был ратифицирован соответствующий договор по реализации этого проекта.

"Мы намерены увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны до 54 процентов и ввести в эксплуатацию 24,000 МВт чистых мощностей до 2030 года", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Также Президент предложил создать партнерство между Центральной Азией и Европейским Союзом в области чистой энергии. По его мнению, это может стать важной платформой для дальнейшего сотрудничества. Для развития проектного финансирования и стимулирования роста рынка углеродных кредитов он предложил сформировать рабочую группу на уровне руководителей соответствующих агентств.

Президент отметил, что инвестиции в человеческий капитал способствуют расширению образовательных, культурных и гуманитарных обменов. В связи с этим Узбекистан готов предоставить специальные квоты для стран региона в рамках программы Erasmus+ для подготовки высококвалифицированных специалистов.