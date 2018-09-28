Интерпол готов сотрудничать с Ираном в борьбе с терроризмом

28 сентября 2018 17:28 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток решительно осудил недавний теракт в иранском городе Ахвазе и выразил готовность своей организации к сотрудничеству с правительством Ирана в борьбе с терроризмом, сообщает в пятницу ИРНА.

Он также выразил соболезнования начальнику иранской полиции бригадному генералу Хосейну Аштари в связи с гибелью людей в результате теракта во время военного парада в Ахвазе.

В сообщении говорится, что Интерпол осуждает все формы проявления терроризма и готов сотрудничать с иранской полицией и правительством в борьбе с этим злом.

Шток подчеркнул, что его организация считает своей обязанностью оказывать помощь Тегерану, чтобы лица, виновные в этом отвратительном акте, вскоре были наказаны.

Напомним, теракт в городе Ахваз произошёл в субботу утром во время военного парада по случаю Недели Священной Обороны в Иране. Не менее 25 человек погибли, ещё 60 получили ранения в результате теракта во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана. Среди раненых есть женщины и дети. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией. Позднее ответственность за теракт в городе Ахваз также взяла на себя террористическая группировка ДАИШ (ИГИЛ).

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