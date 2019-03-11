Иран обеспокоен ростом цен на шафран

11 марта 2019 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Повышение внутри страны цен на шафран из-за экспорта 70-80 процентов данной продукции не идет на пользу Ирану.

Об этом в понедельник сказал Клубу молодых журналистов член Национального совета по шафрану Ирана Али Хусейни, сообщает Trend.

По его словам, это связано с тем, что Иран – это не единственная страна, где производится шафран.

Хусейни отметил, что шафран является стратегической продукцией, и в дальнейшем могут подорожать и другие продукты.

Он добавил, что логичная цена одного мискаля (4,6 грамма) шафрана составляет 400-450 тысяч риалов (примерно 9,52-10,7 доллара). Но, несмотря на это, цена этой продукции за один мискаль превысила 500 тысяч риалов (11,9 доллара).

«В настоящее время цена одного килограмма шафрана минимум составляет 60 миллионов риалов (примерно 1,4 тысячи долларов), максимум – 120-130 миллионов риалов (примерно 2,8-3 тысячи долларов), - добавил член Совета.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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