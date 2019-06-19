Иран изучает возможность укрепления своей ПВО за счет зарубежных систем

Иран изучает возможность укрепления своей ПВО за счет зарубежного потенциала, но пока считает угрозы своей безопасности показными, заявил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Иран всегда имел обширное сотрудничество с Россией в оборонной сфере и в сфере безопасности. Если оценки оборонного сектора Ирана покажут необходимость в С-400, то поступим, как это сделали (с) С-300, обязательно будем вести переговоры и принимать решение вместе с российскими друзьями", - заявил он.

По словам Шамхани, Иран рассматривает возможности использования зарубежных ПВО для укрепления собственного оборонного потенциала, но в данный момент реальной угрозы для страны нет.

"Сейчас мы сталкиваемся с показной угрозой. Но тем не менее в вопросах повышения потенциала противовоздушной обороны нашей страны, помимо национальных возможностей мы думаем и об использовании и зарубежного потенциала", - отметил он.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил РИА Новости, что Россия не получала от Ирана запрос на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Отвечая на вопрос, как он может прокомментировать спекуляции СМИ на эту тему, Борисов сказал: "Пусть вбрасывают". Говоря о сотрудничестве с Ираном, он добавил, что "все идет как идет".

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на двух осведомленных лиц сообщило, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о продаже ему С-400.

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