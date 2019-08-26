Меркель заявила, что G7 заинтересована в мирном урегулировании разногласий вокруг Ирана

26 августа 2019 17:01 (UTC+04:00)

Страны Группы семи хотят, чтобы разногласия по иранской проблематике были устранены. Об этом заявила в понедельник в Биаррице канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заинтересованы в мирном урегулировании этого конфликта, но просто не будет", - отметила она.

Также Меркель указывала, что никто не хочет, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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