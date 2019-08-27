Зариф: встреча Роухани и Трампа невозможна, пока США не вернутся к ядерной сделке

Встреча президентов Ирана и США Хасана Роухани и Дональда Трампа невозможна, пока Вашингтон не вернется к исполнению положений ядерной сделки. Об этом во вторник заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время поездки в Биарриц я сказал, что встреча между президентом Ирана и Трампом невозможна, пока США не начнут исполнять положения ядерной сделки", - цитирует Зарифа телерадиовещательная корпорация IRIB.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.