Зариф заявил, что Иран не стремится к росту региональной напряженности

28 августа 2019 12:00 (UTC+04:00)

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в среду провел встречу в Иокогаме с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, который находится с визитом в Японии. Как заявил Зариф перед началом встречи, Тегеран не стремится к росту региональной напряженности, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Мы приветствуем дипломатические усилия Японии на Ближнем Востоке. Как сказал наш президент, мы не добиваемся усиления напряженности. Мы считаем, что каждая страна должна иметь возможность использовать свои права в соответствии с международным законом", - приводит его слова телеканал NHK. В своем Twitter иранский министр также написал, что в ходе встречи с Абэ был проведен "конструктивный обмен мнениями по дальнейшему укреплению двусторонних отношений, снижению напряженности в Персидском заливе".

Зариф во вторник провел переговоры с главой МИД Японии Таро Коно. По данным японского внешнеполитического ведомства, Коно заявил, что Ирану следует придерживаться ядерного соглашения, вернуться к обязательствам по этому документу и воздержаться от мер, которые могли бы оказать негативное воздействие на него.

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