Зариф заявил, что Иран планирует ускорить процесс по освобождению танкера Stena Impero

29 августа 2019 11:02 (UTC+04:00)

Иран планирует ускорить процесс по освобождению британского танкера Stena Impero, который был задержан в Персидском заливе. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время общения с журналистами в Куала-Лумпуре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ускорим судебный процесс в отношении британского танкера, который в настоящее время находится у нас под стражей", - цитирует Зарифа агентство Reuters. Он добавил, что впредь "Иран не будет снисходителен к судам в Персидском заливе, которые нарушают закон".

20 августа Иранский суд приступил к рассмотрению дела британского танкера Stena Impero.

В среду Зариф прилетел с официальным визитом в Малайзию, где рассчитывает обсудить с политиками этой страны вопросы региональной безопасности и двусторонних отношений.

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