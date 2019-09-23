Роухани призвал страны Персидского залива совместно обеспечить безопасность региона

23 сентября 2019 12:53 (UTC+04:00)

Тегеран призывает все страны Персидского залива принять участие в инициативе Ирана по обеспечению безопасности судоходства в регионе. С такими словами выступил в понедельник иранский лидер Хасан Роухани на заседании правительства перед отъездом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все страны Персидского залива приглашаются принять участие в этой инициативе", - сказал Роухани, выступление которого транслировало государственное телевидение Ирана. Он добавил, что "соответствующий план по обеспечению безопасности в регионе будет представлен в ООН".

По словам президента, "этот проект касается не только вопросов безопасности, но также и экономики". "Мы назвали его "Ормузская мирная инициатива", - отметил он.

5 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил региональным лидерам начать диалог и заключить договор о ненападении на фоне снижения доверия к Соединенным Штатам. По убеждению главы МИД, ближневосточным странам пришло время сосредоточиться на решении региональных проблем.

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