Иран отпустил задержанную российскую журналистку

10 октября 2019 09:31 (UTC+04:00)

Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в иранской столице, она летит в Россию. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в четверг посольство России в Тегеране.

"В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву", - сообщило посольство в Telegram-канале.

Российская журналистка Юлия Юзик, как ранее отмечала российская дипмиссия в Иране, прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.

Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил во время пресс-конференции, что задержание россиянки не было связано со шпионажем, были проблемы с визой.

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