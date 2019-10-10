В Иране загорелся автобус, перевозивший азербайджанских паломников

10 октября 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ахвазском районе провинции Хузистан на юго-западе Ирана в результате контакта с электрическими проводами загорелся автобус, перевозивший азербайджанских паломников в Кербелу.

Об этом сказал директор управления служб пожаротушения и безопасности исполнительной власти Ахвазского района Ибрахим Ганбари, передает в четверг Trend.

По его словам, на место происшествия были вызваны сотрудники противопожарной службы.

В результате пожара пострадала женщина.

Сообщается, что треть автобуса сгорела.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)

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