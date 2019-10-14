Иран считает опыт урегулирования в Сирии успешным

14 октября 2019 15:53 (UTC+04:00)

Модель урегулирования ситуации в Сирии является очень успешной, прежде всего это касается астанинского процесса, заявил спикер иранского парламента Али Лариджани в понедельник на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что та модель, образец урегулирования ситуации в Сирии – очень успешный. Особенно это касается астанинского процесса, он проходит также успешно", - сказал Лариджани.

Встреча законодателей прошла на полях 141-й сессии Межпарламентского союза.

Лариджани выразил надежду, что сообща "мы сможем реструктурировать, изменить то, что в результате действий (президент США Дональда) Трампа было разрушено".

Спикер отметил высокий уровень доверия между лидерами двух стран.

Лариджани также пригласил Матвиенко посетить с визитом Тегеран.

"Нам было бы очень приятно, если бы ваше превосходительство смогли с визитом посетить Иран", - сказал он.

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