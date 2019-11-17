Власти Ирана пригрозили протестующим действиями в ответ на беспорядки

17 ноября 2019 08:43 (UTC+04:00)

Граждане Ирана имеют право на протест в рамках закона, однако силы безопасности начнут "исполнять свои обязанности", если вандализм продолжится, приводит слова главы иранского МВД Абдолрезы Рахмани Фазли Press TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что протестующие доставили много проблем жителям своими незаконными действиями: повредили общественную собственность, автомобили, а также заставили людей стоять в пробках, заблокировав дороги.

Фазли заявил, что силы безопасности до сих пор проявляли сдержанность и терпели протесты, но им придется выполнять свои обязанности, если вандализм продолжится.

"При любых обстоятельствах безопасность страны и спокойствие людей являются приоритетом правоохранительных органов, сил безопасности и вооруженных сил", - добавил он.

В ночь на субботу в некоторых городах Ирана начались протесты из-за повышения цен на бензин. По данным Associated Press, в ходе беспорядков погиб как минимум один человек.

Агентство поясняет, что в Иране действует месячный лимит в 60 литров бензина для частных автомобилей, по которому топливо отпускается по сниженным ценам.

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