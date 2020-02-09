Иран произвел неудачную попытку вывести спутник на орбиту

Иран не смог вывести спутник дистанционного зондирования земли "Зафар" при помощи ракеты-носителя "Симорг" на орбиту, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ракета-носитель успешно запустила в космос спутник "Зафар", однако ракета не смогла набрать необходимую скорость для того, чтобы вывести его на орбиту", - цитирует IRIB заявление минобороны Ирана.

В предыдущий раз - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.

США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращала внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв.