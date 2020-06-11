Иран намерен передать черные ящики сбитого украинского Boeing в Париж

Иран готов с согласия других участвующих в расследовании авиакатастрофы стран передать черные ящики сбитого в январе украинского Boeing для расшифровки в Париж, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Об этом правительство страны уведомило .

Представитель Тегерана на онлайн-встрече с советом управляющих Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявил, что Иран направит бортовые самописцы французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), как только Украина, Канада и США дадут согласие.

Напомним, что власти Ирана ранее решили не отправлять бортовые самописцы сбитого самолета на Украину. Причиной такого решения была указана задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана. Уточнялосьо, что черные ящики будут отправлены в другую страну, которой, вероятно, станет Франция.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.