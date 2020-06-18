Иран подчеркнул уважение территориальной целостности Ливии
Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави подчеркнул необходимость сохранения и уважения территориальной целостности Ливии, передает Trend со ссылкой на İRNA.
«Исламская Республика Иран всегда подчеркивала необходимость уважать права ливийского народа при определении своей политической судьбы. Страны, а также региональные и международные игроки оказывают влияние на развитие в стране политического процесса и проведение ливийских переговоров с участием всех внутренних партий», - отметил он.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел указал на необходимость продолжения международных усилий по прекращению политического кризиса в Ливии, подчеркнув необходимость продолжения усилий.
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