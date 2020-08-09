Иран назвал число предприятий, которые будут введены в эксплуатацию в этом году

Иран 9 августа 2020 12:15 (UTC+04:00)
Иран назвал число предприятий, которые будут введены в эксплуатацию в этом году
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