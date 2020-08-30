Сохранение иранского гепарда - главный приоритет Организации по охране окружающей среды

Находящийся под угрозой исчезновения азиатский гепард обитает только в Иране, поэтому его еще называют иранским гепардом. Агентство по охране окружающей среды страны пытается сохранить этот ценный вид, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Этот вид вымер в азиатских странах, таких как Саудовская Аравия, Ирак, Индия и Пакистан. Разрушение среды обитания, добыча полезных ископаемых, строительство дорог и пастушьи собаки являются одними из факторов, угрожающих жизни иранского гепарда. Агентство по охране окружающей среды делает упор на естественное сохранение и воспроизводство этого ценного вида.

Заместитель министра окружающей среды и биоразнообразия Агентства по охране окружающей среды Киюмарс Калантари заявил, что первым приоритетом Агентства по охране окружающей среды в сохранении видов животных, особенно азиатских гепардов, является основная среда обитания, и все усилия организации, государственного сектора и экологов, а также всех тех, кто любит природу и биоразнообразие в Иране, направлены на предотвращение окончательного исчезновения этих видов животных.

"Гепард - очень ценный вид, находящийся под угрозой исчезновения, поэтому, если это игнорировать, его наверняка постигнет участь иранского льва и Мазандаранского тигра. Соответственно, Организация по охране окружающей среды выделила 7 провинций, где находится среда обитания гепарда. Мы не стремимся к разведению гепардов в неволе, но мы неизбежно должны вмешаться для защиты и возрождения видов, которым угрожает серьезная опасность исчезновения", - добавил он.