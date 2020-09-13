Замглавы минобороны России назвал Иран партнером России
Посол Ирана в Москве Казем Джалали провел переговоры с заместителем министра обороны России Александром Фоминым. Об этом сообщили в пресс-службе иранской дипмиссии, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Во время встречи, заместитель министра обороны РФ назвал Иран партнером и союзником России.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес, в том числе борьбу с терроризмом.
Джалали и Фомин также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, подтвердив настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.
Лента новостей
Ливанский политолог: Попытка Армении изменить демографию Нагорного Карабаха - преступление против человечества
Объем грузоперевозок по железной дороге «Казахстан – Туркменистан - Иран» продолжает набирать обороты
В Азербайджане за сутки выявлено 135 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 167 человек - Оперативный штаб
Хилал Байдаров поделился впечатлениями от Венецианского кинофестиваля: Мое имя не столь важно как успех Азербайджана! (ФОТО)
Кабмин Азербайджана прокомментировал постановление об использовании средств, перечисленных на счет Гостаможни
Кабмин Азербайджана прокомментировал поправки в «Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния»
Итальянские муниципалитеты приобрели систему контроля соблюдения правил безопасности в период карантина
Главврач: Во время пандемии бригады Бакинской станции скорой помощи ежедневно выполняли около 2500 вызовов