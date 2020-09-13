Замглавы минобороны России назвал Иран партнером России

Посол Ирана в Москве Казем Джалали провел переговоры с заместителем министра обороны России Александром Фоминым. Об этом сообщили в пресс-службе иранской дипмиссии, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Во время встречи, заместитель министра обороны РФ назвал Иран партнером и союзником России.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес, в том числе борьбу с терроризмом.

Джалали и Фомин также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, подтвердив настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.