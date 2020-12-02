Вся военно-морская техника производится внутри страны - контр-адмирал Ханзади
Вся военная морская техника ВМС Ирана производится отечественными специалистами.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал командующий иранским флотом контр-адмирал Хосейн Ханзади.
Выступая на церемонии открытия выставки научно-технических достижений ВМФ Ханзади заявил, что сегодня Иран самодостаточен в области морской обороны.
Командующий иранским флотом отметил, что большим успехом стал спуск на воду в 2009 году эсминца отечественного производства "Джамаран".
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