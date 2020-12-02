Вся военно-морская техника производится внутри страны - контр-адмирал Ханзади

Вся военная морская техника ВМС Ирана производится отечественными специалистами.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал командующий иранским флотом контр-адмирал Хосейн Ханзади.

Выступая на церемонии открытия выставки научно-технических достижений ВМФ Ханзади заявил, что сегодня Иран самодостаточен в области морской обороны.

Командующий иранским флотом отметил, что большим успехом стал спуск на воду в 2009 году эсминца отечественного производства "Джамаран".