Объем экспорта из Ирана в Афганистан составил 1,2 млрд долларов

Объем ненефтяного экспорта из Ирана в Афганистан за 8 месяцев текущего 1399 иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) составил 1,2 млрд долларов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно данным таможенной службы Ирана, более 177,7 тыс. тонн стальных или железных стержней на сумму более 70 млн долларов за указанный период было поставлено в Афганистан из Ирана.

Кроме этого, Иран за 8 месяцев экспортировал 798,1 тыс. тонн белого цемента на сумму 21,4 млн долларов в Афганистан.

Данные также свидетельствуют об экспорте 16,2 тыс. тонн профили из железа или нелегированной стали на сумму 17,4 млн долларов в соседнюю страну за данный период.

За 8 месяцев текущего года также из Ирана было поставлено 9,4 тыс. тонн железных и стальных продуктов на сумму 7,8 млн долларов в Афганистан.

Разнообразие экспорта Ирана в Афганистан намного выше, чем у других стран.