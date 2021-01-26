Иран избран президентом управляющего совета АТРИБ

Иран в четвертый раз был избран председателем Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях (АТРИБ), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Пятая сессия Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления информацией о бедствиях была проведена во вторник в режиме видеоконференции в присутствии заместителя генерального секретаря ООН, Исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армиды Салсиы Алисджабаны.

На заседании члены Управляющего совета АТРИБ избрали Исламскую Республику Иран главой Управляющего совета еще на один год. Об этом заявил глава управляющего совета АТРИБ Хамид Пурмохаммади.

Указывая на ключевую роль снижения риска бедствий в расширении программ развития, а также на важность сотрудничества членов АТРИБ в борьбе с пандемией COVID-19, он призвал к развитию регионального и международного сотрудничества для уменьшения последствий стихийных бедствий.