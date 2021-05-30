Президент Ирана отправил в отставку главу ЦБ

Президент Ирана Хасан Роухани отправил в отставку со своего поста главу Центрального банка страны Абдольнасера Хеммати, который вошел в число кандидатов, допущенных до участия в президентских выборах.

Об этом сообщает в воскресенье агентство Mehr, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На пост главы Центробанка назначен Хамид Пормохаммади, ранее занимавший должность заместителя главы Организации бюджетного планирования.