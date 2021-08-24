Экспорт сельскохозяйственной продукции из Ирана вырос на 9% за 4 месяца

Стоимость иранского экспорта сельскохозяйственной продукции выросла на девять процентов в течение первых четырех месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 22 июля) по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил заместитель главы Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Заместитель руководителя IRICA по техническим вопросам Мехрдад Джамал Орунаки сказал, что за четыре месяца было экспортировано более 2,5 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 1,7 миллиарда долларов.

Основными продуктами питания и сельскохозяйственной продукции, экспортируемыми в этот период, были помидоры, фисташки, арбузы, томатная паста, сыр, яблоки, дыни, картофель, финики и различные сладости, заявил чиновник и назвал Ирак, Китай, Афганистан и Объединенные Арабские Эмираты в качестве основных направлений экспорта продукции.

Несмотря на экономические санкции, пандемию коронавируса и текущую засуху, стоимость экспортируемой сельскохозяйственной продукции выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года, сказал он и выразил надежду, что эта тенденция к росту продолжится благодаря принятию необходимых мер соответствующими организации.

Глава IRICA оценил объем ненефтяного экспорта Ирана за четыре месяца в 38,3 миллиона тонн на сумму 14,3 миллиарда долларов, при этом стоимость выросла на 65 процентов, а вес - на 27 процентов.

Он упомянул сжиженный газ, полиэтилен, полуфабрикаты из железа, метанол, бензин, чугунные и стальные слитки, стальную продукцию, железные стержни, жидкий пропан, битум и катодную медь в качестве основных экспортных товаров за указанный период.

Он сказал, что основными направлениями экспорта иранских товаров, не связанных с нефтью, были Китай - около 10 млн. тонн на сумму 4,3 млрд. долларов, Ирак - с 10,9 млн. тонн на сумму 2,8 млрд. долларов, Объединенные Арабские Эмираты - с 4,3 млн. тонн на сумму 1,6 млрд. долларов, Турция - с объемом поставок 1 млн. тонн на 923 миллиона долларов и Афганистан - 1,8 миллиона тонн на сумму 728 миллионов долларов.