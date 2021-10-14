В Иране впервые испытали радар дальнего действия «Кудс»

В ходе совместных учений «Защитники неба Велайат» впервые испытали радар собственного производства «Кудс», передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как сообщает пресс-служба ВВС КСИР, новая радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой, которая называется "Кудс", способна засекать самолеты противника, летящие на расстоянии более 500 км и высоте до 90 тыс. футов (27432 метра).

Тактические возможности, собственное программное обеспечение, способность противостоять радиоэлектронной борьбе с использованием различных методов, система обнаружения врагов и возможность связи с системами ПВО – основные особенности радара Кудс.



