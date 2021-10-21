Экспорт Ирана в страны ОЭС вырос на 81% в первой половине текущего года

Объем торговли Ирана со странами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) за первые шесть месяцев текущего 1400 иранского года (21 марта – 22 августа 2021 г.) составил 15 млн 307 тыс. тонн на сумму 255 млн долларов. Об этом сообщил официальный представитель таможни Ирана Рухолла Латифи во вторник, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он отметил, что такие показатели свидетельствуют о росте экспорта Ирана в страны ОЭС по сравнению с аналогичным периодом прошло года на 67% в физическом выражении, а на 60% – в стоимостном.

«Доля Ирана в экспорте в страны ОЭС составила почти 4 млрд 555 млн 123 тыс. 472 долларов за этот период, достигнув 12 млн 787 тыс. 839 тонн по весу», - добавил он. Доля импорта стран ОЭС в Иран также составила 2 млрд 700 млн 106 тыс. 929 долларов, достигнув 2 млн 428 тыс. 78 тонн по весу.

По его словам, объем экспорт Ирана в страны-члены ОЭС в первой половине этого года более чем в пять раз превысил импорт по весу и почти в 1,7 раза по стоимости, а положительное сальдо торгового баланса составил 1 млрд 855 млн долларов.

Он сказал, что Турция является основным пунктом назначения иранских товаров среди стран-членов ОЭС, импортировав из Ирана товаров 7 млн 214 тыс. тонн на сумму около 2 млрд 308 млн долларов. Афганистан (999 млн долларов), Пакистан (544 млн долларов), Узбекистан (217 млн долларов) и Азербайджанская Республика (212 млн долларов) следуют за ней.

Туркменистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан также занимают следующие места среди покупателей иранских товаров.

Латифи добавил, что Турция также была основным экспортером товаров в Иран среди стран-членов ОЭС в указанное время с 2 млрд 428 700 млн долларов товаров, экспортированных в Иран.