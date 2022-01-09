Экспорт обуви и искусственной кожи из Ирана составил $100 млн

Объем экспорта обуви и искусственной кожи в прошлом иранском году (завершился 21 марта 2021 года) составил $100 млн.

Об этом заявил главы союза Кожевников и Обувщиков Тегерана Расул Шаджари на пресс-конференции 10-й Международной выставки обуви, изделий из кожи, кожевенной и обувной промышленности в иранской столице, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"За прошедший год из Ирана было экспортировано $76 млн обуви и $20-30 млн изделий из искусственной кожи", сказал глава союза.

По его словам, в настоящее время иранские изделия из искусственной кожи экспортируются в соседние страны, такие как Ирак, Афганистан, Турция и ОАЭ, некоторые африканские страны, а также некоторые европейские страны.