ЦБ Ирана намерен быстро реализовать договоренности с РФ в банковской сфере

Центробанк Ирана рассчитывает, что подписанные с Россией меморандумы о межбанковском сотрудничестве в скором времени будут реализованы на практике. Об этом заявил глава иранского ЦБ Али Салехабади по итогам встреч с представителями российских властей в Москве 7-8 июля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы реализуем подписанные в ходе этой поездки меморандумы о намерениях в ближайшем будущем. И тогда торговцы, бизнесмены и экономисты увидят результаты этих договоренностей", - привел его слова в субботу вечером телеканал Press TV.

Салехабади тем не менее отметил, что сейчас существуют некоторые нерешенные вопросы в межбанковской сфере. В частности, он указал на то, что предстоит разобраться с вопросом использования на территории обеих стран банковских карт, выданных финансовыми институтами Ирана и России. Он отметил, что Тегеран и Москва "в будущем смогут связать" свои банки с помощью подходящей для двух государств межбанковской системы передачи информации и совершения платежей по примеру широко использующейся в мире системы SWIFT.

В целом, по оценке Салехабади, подписанные в Москве меморандумы "укрепят развивающиеся экономические и энергетические связи Ирана и России"