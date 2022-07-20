Сотрудничество Ирана и России в борьбе с терроризмом - основа для укрепления стабильности в регионе - Раиси

На встрече президентов Ирана и России обсуждалось последнее состояние двусторонних отношений, и было подчеркнуто развитие отношений между двумя странами в различных областях, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Владимир Путин, который отправился в Иран для участия в трехсторонней встрече стран-гарантов Астанинского процесса, после прибытия в Тегеран встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

На этой встрече, рассматривая последнее состояние отношений между двумя странами, которые значительно выросли за последнее время, обе стороны выразили свое удовлетворение скачком в двусторонних отношениях, особенно в областях экономики, безопасности, инфраструктуры, энергетики, торговли и промышленности, и выразили свою решимость для продолжение этого пути и его укрепление.

В то же время обе стороны, напомнив о совместных успехах в борьбе с терроризмом, подчеркнули необходимость развития сотрудничества в новых региональных и внерегиональных областях и заявили о своей серьезной решимости укреплять безопасность независимых стран в регионе.

На этой встрече Раиси назвал волю двух стран к развитию двусторонних отношений замечательной и сказал: «После встреч в Москве и Ашхабаде процесс сотрудничества набирает обороты, и этот процесс следует укреплять».

Ссылаясь на историю успешного сотрудничества между двумя странами в борьбе с терроризмом в Сирии, Президент охарактеризовал это сотрудничество как основу для укрепления безопасности и стабильности в регионе и добавил: «Страны Западноазиатского региона, которые заявляли о борьбе с терроризмом, не предприняли никаких эффективных шагов в этом отношении, но именно Исламская Республика Иран и Россия продемонстрировали свою искренность и решимость в этой области серьезным сотрудничеством в борьбе с терроризмом».