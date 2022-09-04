Лавров обсудил с главой МИД Ирана график контактов на высшем и высоком уровнях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Министры сверились по графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - отметили в министерстве.

В МИД РФ добавили, что стороны обсудили "актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в развитие договоренностей по итогам переговоров между главами внешнеполитических ведомств в Москве 31 августа 2022 года". "Министры условились поддерживать тесную координацию по международной и региональной проблематике", - подчеркнули в министерстве.