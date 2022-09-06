При сотрудничестве с технологами и инновационными компаниями, в будущем ядерная энергетика будет обеспечивать около 20% производства электроэнергии в Иране.

Об этом глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами на мероприятии по обмену технологиями в области применения новых энергетических, лазерных, фотонных и радиационных технологий, прошедшем в Фонде инноваций и процветания, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Согласно 20-летнему плану, который был одобрен в виде всеобъемлющего документа, Организация по атомной энергии должна сопровождать его политической трансформацией и подходом, чтобы иметь возможность использовать все национальные таланты и возможности для продвижения вперед и реализовать эти цели на пути к процветанию", сказал Эслами.

"Мы уверены, что в будущем будем обеспечивать около 20% производства электроэнергии в Иране", рассказал вице-президент.