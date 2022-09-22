ШОС будет окном возможностей для Ирана - Раиси

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет окном возможностей для Ирана. Об этом заявил в четверг президент Ирана Эбрахим Раиси на пресс-конференции по итогам его участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ШОС - это окно возможностей для Ирана. А Иран - окно возможностей для ШОС", - указал Раиси. По его словам, "эта организация может соединять различные финансовые и экономические организации в Азии". "Членство в ней, безусловно, будет полезным для Ирана, учитывая объемы торговли с такими странами как Россия и Китай", - подчеркнул он.

"Мы благодарны за принятие нас в ШОС", - указал иранский лидер, отметив, что это будет "хорошей возможностью для развития экономики". По его словам, Иран за счет своего географического положения может стать "связующим узлом между западом и востоком, югом и севером". "Мы собираемся развивать торговые и экономические связи в Центральной Азии и с соседями", - подчеркнул Раиси.