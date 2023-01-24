Скоро откроется совместный пограничный рынок Ирана и Пакистана - глава МИД

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил во вторник, что в ближайшее время откроется ирано-пакистанский совместный пограничный рынок, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Сегодня Амир Абдоллахиян и его пакистанский коллега Билавал Бхутто Зардари провели переговоры на полях 26-го заседания Совета министров в Ташкенте, Узбекистан.

«Провел встречу с мистером Бхутто в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел ОЭС», - написал Амир Абдоллахиян в своем Твиттере во вторник.

«Сошлись во взглядах в вопросах торговли, транзита, туризма и регионального/международного сотрудничества», - добавил он.

Амир Абдоллахиян также отметил, что в ближайшее время откроется совместный пограничный рынок Ирана и Пакистана.

Министры иностранных дел двух соседних стран обсудили двустороннее сотрудничество, а также региональные и международные события.