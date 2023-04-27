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В Иране заявили о поддержке диалога между ливанскими политиками по выходу из кризиса

Иран Материалы 27 апреля 2023 08:09 (UTC +04:00)
В Иране заявили о поддержке диалога между ливанскими политиками по выходу из кризиса

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Иран приложит усилия для улучшения экономической ситуации в Ливане и будет способствовать преодолению политического кризиса. Об этом, как передал телеканал Al Mayadeen, заявил в среду министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, который прибыл с двухдневным официальным визитом в Бейрут, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас имеются некоторые идеи и инициативы, учитывая произошедшие конструктивные перемены в регионе, - отметил он. - Безопасность и процветание Ливана отвечают интересам Ирана, поэтому мы поддерживаем налаживание диалога между ливанскими политиками".

Абдоллахиян подтвердил, что Иран "твердо стоит на стороне братского народа Ливана, его руководства, армии и сил сопротивления". "Этот визит является хорошей возможностью провести консультации с ливанскими коллегами, - указал министр. - Мы всегда выступали за переговоры и не считаем войны решением".

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