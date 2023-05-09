Посол Ирана в РФ сообщил о прибытии главы МИД в Москву

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибудет в Москву во вторник вечером для участия в четырехсторонних переговорах по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Об этом сообщил посол исламской республики в России Казем Джалали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня вечером в Москву прибудет министр иностранных дел нашей страны [Хосейн] Амир Абдоллахиян для участия в первой четырехсторонней встрече по Сирии", - цитирует дипломата агентство Tasnim.

Начало процессу нормализации отношений между Анкарой и Дамаском было положено 28 декабря 2022 года в Москве, когда прошли консультации глав военных ведомств России, Сирии и Турции. На встрече была достигнута договоренность о создании совместной трехсторонней комиссии. Вслед за этими консультациями должна состояться встреча на уровне руководителей МИД, в повестке которой будет вопрос проведения переговоров между президентами Турции и Сирии - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом. Позже сообщалось, что в консультациях на уровне глав дипведомств примет участие Иран.