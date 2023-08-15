В Иране локализовали производство 4 медоборудования

БАКУ /Trend/ - Иранские ученые достигли успеха в создании 4 современных медицинских устройств, передает Trend.

Под руководством Вице-президента Ирана по науке и технологиям Рухоллы Дехгани Фирузабади были разработаны иранские версии проволоки для ортодонтических аппаратов, сердечно-сосудистого зажима, биопсийных щипцов и артериальной оболочки (arterial sheath).

Благодаря этой локализации производства, Иран сможет полностью заменить импорт этих медицинских устройств и сэкономить до 6 миллионов долларов в год.