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В Иране локализовали производство 4 медоборудования

Иран Материалы 15 августа 2023 03:11 (UTC +04:00)
В Иране локализовали производство 4 медоборудования

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Иранские ученые достигли успеха в создании 4 современных медицинских устройств, передает Trend.

Под руководством Вице-президента Ирана по науке и технологиям Рухоллы Дехгани Фирузабади были разработаны иранские версии проволоки для ортодонтических аппаратов, сердечно-сосудистого зажима, биопсийных щипцов и артериальной оболочки (arterial sheath).

Благодаря этой локализации производства, Иран сможет полностью заменить импорт этих медицинских устройств и сэкономить до 6 миллионов долларов в год.

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