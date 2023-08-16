Первая партия сжиженного газа экспортирована из Абаданского НПЗ в Иране

БАКУ /Trend/ - Во вторник Иран экспортировал первую партию сжиженного газа из Абаданского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), передает Trend.

Согласно информации, на церемонии экспорта сжиженного газа сегодня генеральный директор Абаданского НПЗ, Хаким Гай, объявил, что газовоз был причалил к седьмому причалу завода, где было проведено заправление сжиженного нефтяного газа для его последующей транспортировки по международному водному пути Арванд.

По словам Гая, газовоз с 2 тысячами тоннами сжиженного газа отправился в пункт назначения.

Он также подчеркнул, что в начальной стадии экспорт сжиженного газа будет осуществляться одним судном каждые 2 недели, а затем перейдет на еженедельную отгрузку.