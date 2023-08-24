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Раиси подчеркнул необходимость расширения отношений между Ираном и Малайзией

Иран Материалы 24 августа 2023 04:10 (UTC +04:00)
Раиси подчеркнул необходимость расширения отношений между Ираном и Малайзией

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Обратив внимание на перспективы Ирана и Малайзии, президент Эбрахим Раиси подчеркнул неотложную необходимость углубления взаимоотношений между странами в различных секторах, включая промышленность, торговлю, сельское хозяйство, науку, технологии и культуру, передает Trend.

В ходе встречи с министром иностранных дел Малайзии Замбри Абдулом Кадыром, президент Раиси подчеркнул, что разработка долгосрочной программы сотрудничества между двумя странами откроет новую главу в отношениях между Тегераном и Куала-Лумпуром. Он добавил, что создание этой программы предоставит возможность исследования неизведанных направлений, особенно в расширении экономических связей.

Замбри Абдул Кадыр назвал Иран важным партнером Малайзии в регионе и в мусульманском мире. Он отметил, что Малайзия призывает к укреплению взаимосвязей с Ираном в таких областях, как сельское хозяйство, медицина, наука и технологии.

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