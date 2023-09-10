В Иране сообщили о предотвращении 400 взрывов на территории страны

БАКУ /Trend/ - Разведывательные органы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) успешно обезвредили приблизительно 400 взрывных устройств на территории Ирана, сообщил министр разведки Сейед Эсмаил Хатиб, передает Trend.

Он подчеркнул, что более 40 взрывных устройств были предназначены для подрыва религиозных мероприятий, проходящих во время Мухаррама, священного месяца в мусульманском календаре.

Министр также упомянул акции провокаций, организованных иностранными спецслужбами, включая координацию беспорядков внутри страны и контрабанду оружия.