Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

В Иране сообщили о предотвращении 400 взрывов на территории страны

Иран Материалы 10 сентября 2023 21:42 (UTC +04:00)
В Иране сообщили о предотвращении 400 взрывов на территории страны

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Разведывательные органы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) успешно обезвредили приблизительно 400 взрывных устройств на территории Ирана, сообщил министр разведки Сейед Эсмаил Хатиб, передает Trend.

Он подчеркнул, что более 40 взрывных устройств были предназначены для подрыва религиозных мероприятий, проходящих во время Мухаррама, священного месяца в мусульманском календаре.

Министр также упомянул акции провокаций, организованных иностранными спецслужбами, включая координацию беспорядков внутри страны и контрабанду оружия.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости