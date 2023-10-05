В Иране сообщили об открытии четырех газовых и нефтяных месторождений

БАКУ /Trend/ - Министр нефти Ирана Джавад Оуджи объявил о открытии четырех новых месторождений нефти и газа, которые были обнаружены в ходе геологоразведочных работ по всей стране, передает Trend.

Сообщается, что одним из них является газовое месторождение Чешм-э-Шур в провинции Хорасан-Резави, а также нефтяное месторождение Илкан (Иркан) в провинции Голестан и нефтяные месторождения Тангу и Ганаве в провинции Бушер.

По словам министра, добыча нефти и газа увеличилась на более чем 1 миллион 200 тысяч баррелей и 45 миллионов кубических метров соответственно при текущей администрации.