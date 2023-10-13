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Иран и Россия обсудят сотрудничество в нефтегазовой отрасли

Иран Материалы 13 октября 2023 03:41 (UTC +04:00)
Иран и Россия обсудят сотрудничество в нефтегазовой отрасли

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Иран и Россия, обладая значительными ресурсами углеводородов, имеют отличные возможности для совместной работы в нефтегазовой сфере, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает Trend.

Он отметил, что в настоящее время идут переговоры о преобразовании ранее заключенных меморандумов в контракты с российскими нефтегазовыми компаниями.

По словам министра, его визит в Москву направлен на мониторинг выполнения меморандумов, контрактов и проектов с российскими компаниями. Также это позволит использовать возможности Российской энергетической недели для продвижения инвестиционных планов в нефтегазовой индустрии Ирана.

Отмечается, что Джавад Оуджи прибыл в Москву для развития двусторонних отношений и участия в международном форуме "Российская энергетическая неделя".

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