В Иране пройдет международная выставка в области электроэнергетики

БАКУ /Trend/ - Министры энергетики Пакистана, Ирака, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана собираются посетить Тегеран, чтобы изучить возможности в области электроэнергетики в Иране, передает Trend.

23-я международная специализированная выставка в области электроэнергетики Ирана, которая начнется в ближайшие дни, впервые примет министров энергетики пяти стран.

Эта четырехдневная выставка, запланированная с 13 по 15 ноября в постоянном выставочном комплексе Тегерана, привлекла внимание различных стран. На мероприятии примут участие 110 представителей иностранных компаний из 12 разных стран, включая Италию, Чешскую Республику, Германию, Китай, Южную Корею, Хорватию, Турцию, Испанию, Словению, Польшу и Японию.

Международная выставка в области электроэнергетики Ирана является крупнейшим промышленным и торговым событием страны в этой сфере.