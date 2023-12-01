Раиси не будет участвовать в совещании по изменению климата ООН

БАКУ /Trend/ - Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси решил не принимать участие в конференции ООН по изменению климата в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Trend.

Вместо него на мероприятии будет присутствовать министр энергетики в роли представителя страны.

Шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян, министр иностранных дел ОАЭ, в июне этого года пригласил аятоллу Эбрахима Раиси участвовать в совещании по изменению климата ООН.

COP28 представляет собой ежегодное климатическое совещание ООН, на котором государства обсуждают стратегии ограничения и подготовки к предстоящим изменениям климата. Краткое обозначение COP происходит от "Конференция участников", включающих страны-участники Конвенции ООН об изменении климата 1992 года. Ранее было объявлено, что более 200 стран были приглашены на это событие, и по последней информации, в конференции участвуют лидеры 140 различных стран.