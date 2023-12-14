В Иране объявили дату подписания с ЕАЭС соглашения о свободной торговле

БАКУ /Trend/ - Соглашение о свободной торговле (FTA) между Ираном и государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет подписано в конце текущего месяца, сказал заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, передает Trend.

В ходе пресс-конференции, посвященной 6-й Выставке экспортного потенциала Исламской Республики Иран, Сафари объявил, что соглашение планируется подписать в Санкт-Петербурге 25 декабря.

Он также отметил, что на предыдущей выставке приняли участие представители около 70 стран, что свидетельствует о высоком потенциале Ирана в данной области. Заместитель министра также уточнил, что экспорт технических и инжиниринговых услуг является одним из приоритетов Министерства иностранных дел, добавив, что заключен контракт на экспорт 100 вагонов с одной из европейских стран.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии сообщил, что Соглашение о свободной торговле (FTA) между Ираном и государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет подписано в конце текущего месяца. В ходе пресс-конференции, посвященной 6-й Выставке экспортного потенциала Исламской Республики Иран, Мехди Сафари объявил, что соглашение планируется подписать в Санкт-Петербурге 25 декабря.

Он также отметил, что на предыдущей выставке приняли участие представители около 70 стран, что свидетельствует о высоком потенциале Ирана в данной области. Заместитель министра также уточнил, что экспорт технических и инжиниринговых услуг является одним из приоритетов Министерства иностранных дел, добавив, что заключен контракт на экспорт 100 вагонов с одной из европейских стран.