ВМС Ирана захватили американский нефтяной танкер

БАКУ /Trend/ - Военно-морские силы Ирана захватили американский нефтяной танкер в Оманском заливе.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили иранским СМИ в ВМС страны.

"ВМС Исламской Республики Иран по решению суда захватили американский нефтяной танкер в водах Оманского залива", - отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее сегодня Агентство морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о захвате группой неизвестных людей танкера St Nikolas, которое следовало через Оманский залив в Аравийском море.

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