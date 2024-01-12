Всемирный банк отметил экономический рост Ирана в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Согласно последнему отчету Всемирного банка, прогнозируется, что экономика Ирана вырастет на 4,2 процента в 2023 году, что в два раза превышает средний экономический рост в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), передает Trend.

Было отмечено положительное изменение в экономике Ирана за 2023 год по сравнению с предыдущим периодом. Экономический рост Ирана в 2022 году был оценен Всемирным банком в 3,8 процента. Прогнозируется, что в 2024 году экономика Ирана продолжит свое развитие с темпом роста в 3,7 процента.

Средний экономический рост на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2023 году превысил 1,9 процента. В отличие от этого, Саудовская Аравия отметила снижение экономического роста на уровне -0,5% в 2023 году из-за переживаемого экономического спада.

Темпы экономического роста в регионе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) составили всего 1,6% в 2023 году.