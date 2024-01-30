Планируется запустить прямую морскую линию между Ираном и Саудовской Аравией

БАКУ /Trend/ - Иран и Саудовская Аравия планируют запустить прямую морскую линию между портом Канган в южной иранской провинции Бушер и портом Даммам в восточной провинции Саудовской Аравии с целью стимулирования торговли между двумя странами, передает Trend.

Как заявил губернатор провинции Бушер Ахмад Мохаммадизаде, решение о запуске данной морской линии было принято в ходе недавнего визита заместителя министра иностранных дел по экономической дипломатии Ирана Мехди Сафари в провинцию.

Мохаммадизаде также отметил, что проекты развития в порту Кангана находятся на завершающей стадии, и в ближайшем будущем порт сможет принимать крупные суда. Местные власти уделяют большое внимание развитию морской экономики в этом регионе и планируют создать промышленную зону для наукоемких компаний, обслуживающих нужды нефтегазовой и нефтехимической промышленности.